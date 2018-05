Cecenia, direttore Memorial Titiev rischia fino a 10 anni carcere -2

Roma, 4 mag. - Il 9 gennaio 2018, Titiev è stato bloccato da una pattuglia della polizia, che in seguito ha affermato di aver trovato droga a bordo della sua automobile. L'uomo ha accusato la polizia di aver introdotto la droga nella sua auto. Due giorni dopo, il tribunale della città di Shali ha ordinato la detenzione preventiva di Titiev per possesso di droga.

"A gennaio, la prolungata campagna di minacce e denigrazioni contro il personale di 'Memorial' è culminata con l'arresto di Titiev, sulla base di accuse contraffatte legate al possesso di droga. Nonostante l'evidenza che tali accuse siano state fabbricate ad arte per ridurlo al silenzio, Oyub Titiev ora rischia fino a 10 anni di carcere. È il prezzo che pagano i difensori dei diritti umani in Russia per il loro coraggio', ha aggiunto Denis Krivosheev.

"Chiediamo alle autorità russe il rilascio immediato e incondizionato di Oyub Titiev e il ritiro di tutte le accuse nei suoi confronti. La crudeltà di questa decisione rende la nostra battaglia per la libertà per questo coraggioso amico e collega ancora piu' determinata", ha concluso Krivosheev.(Segue)