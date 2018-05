Cecenia, direttore Memorial Titiev rischia fino a 10 anni carcere

Roma, 4 mag. - La corte suprema della Repubblica cecena ha deciso di prorogare la detenzione di Oyub Titiev fino al 9 giugno. Oyub Titiev è considerato uno dei piu' importanti difensori dei diritti umani in Russia. Se riconosciuto colpevole, Titiev rischia una condanna fino a 10 anni.

Oyub Titiev, 60 anni, è il direttore dell'ufficio ceceno del Centro per i diritti umani 'Memorial'. Per anni ha preso le parti delle vittime di violazioni dei diritti umani in Cecenia. Esprimiamo profondo rammarico per questa decisione, scrive Amnesty.

"Questa grave ingiustizia colpisce al cuore il movimento russo per i diritti umani. Le autorità russe sono determinate a far tacere chiunque denunci le violazioni dei diritti umani in Cecenia e in quanto direttore dell'ufficio ceceno del Centro per i diritti umani æMemorial' Oyub Titiev ha subito per anni molestie e intimidazioni", ha commentato Denis Krivosheev, vicedirettore di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale.(Segue)