Leu: basta bombe italiane contro i civili in Yemen

Roma, 4 mag. - "In Yemen è in corso una guerra civile, con drammatici costi in vite umane, a cui prendono parte anche forze militari di una coalizione guidata dall'Arabia Saudita, iniziativa che non ha mai ricevuto un avallo formale o un preciso mandato dell'Onu. Dall'Italia nel corso di questi anni sono partiti vari carichi di bombe, armamenti e strutture militari verso l'Arabia Saudita, con evidente tappa finale il teatro bellico dello Yemen. Siamo di fronte alla palese violazione della legge 185/90 sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento". Inizia così l'interrogazione parlamentare di Liberi e Uguali, primi firmatari Nicola Fratoianni ed Erasmo Palazzotto, rivolta al premier e ai ministri degli Esteri e della Difesa.

"Nei giorni scorsi varie associazioni pacifiste italiane ed europee, tra cui Rete Disarmo - proseguono i parlamentari di Leu - hanno presentato un'esposto alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell'Uama, Unità per le Autorizzazioni dei materiali d'armamento, in quanto il governo italiano pur sapendo dell'esportazione di tali armamenti non è intervenuto per bloccare tali spedizioni che violano la legge 185/90. Nella denuncia si ipotizza per il governo italiano il reato di abuso d'ufficio in violazione alla legge 185/90, alla normativa europea e al Trattato sul commercio delle armi firmato dall'Italia nel 2013".

"I parlamentari di Leu vogliono sapere dal governo quali provvedimenti abbia assunto o abbia intenzione di assumere nei confronti dei dirigenti dell'Uama, a partire dalla sostituzione dell'attuale vertice e del personale al centro dell'esposto presentato alla magistratura. E - concludono Fratoianni e Palazzotto - se il governo italiano non ritiene necessario intervenire urgentemente per bloccare ulteriori spedizioni di armamenti e materiale bellico verso l'Arabia Saudita e poi utilizzati in Yemen, a partire dalle produzioni dello stabilimento della Rwm Italia SpA operante in Sardegna, società sussidiaria del gruppo tedesco Rheinmetall Defence, che produce bombe d'aereo e da penetrazione".