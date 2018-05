Trump: testimonierò su Russiagate se sarò trattato in modo equo

New York, 4 mag. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che testimonierà per il cosiddetto 'caso Russiagate' solo se "trattato in modo equo". "Nessuno più di me vuole parlare, non c'è nulla che vorrei fare di più, perché non ho fatto nulla di male" ha detto Trump, in partenza per Dallas, dove interverrà alla convention della Nra, la lobby delle armi.

Trump ha detto di voler parlare con Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali e sulle possibili collusioni tra il suo staff elettorale e il Cremlino, ma che i suoi legali gli consigliano di non farlo.