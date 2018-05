Salvini: incarico va da dato a chi ha vinto le elezioni

Milano, 4 mag. - "L'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludiamo qualsiasi tecnico alla Monti. Ribadisco l'invito ai Cinque stelle a a ragionare su come accompagnare l'Italia nei prossimi mesi per un governo a tempo a dicembre . Meno sbarchi, più espulsioni, e meno soldi destinati all'accoglienza dei clandestini. Su questi presupposti si può scegliere il presidente del Consiglio". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio federale della Lega. "Mi siederei volentieri al tavolo con i Cinque Stelle per trovare nomi, temi e tempi", ha aggiunto Salvini.

"L'ultima nostra proposta è fare in fretta, poche cose, farle bene, su indicazione che parta dal centrodestra e che coinvolga il principale movimento politico dopo il centrodestra, che è il Movimento 5 Stelle", ha ribadito Salvini.