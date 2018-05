Kenya, Croce Rossa: inondazioni hanno causato 112 morti in due mesi

Nairobi, 4 mag. - Almeno 112 persone sono morte dall'inizio di marzo in Kenya nelle inondazioni provocate dalle forti precipitazioni nel corso della lunga stagione delle piogge in corso. Lo ha annunciato la Croce Rossa del Paese africano, nel corso di una conferenza stampa a Nairobi.

"Centododici persone hanno perso la vita nel Paese", ha dichiarato il segretario generale della Croce Rossa keniana Abbas Gullet, lanciando una richiesta di donazioni per un ammontare di 5 milioni di dollari (4 milioni di euro) per venire in soccorso delle persone colpite in 32 delle 47 contee del Paese.

"48.477 famiglie sono state finora sfollate e questo significa 260.200 persone che sono state sfollate e non sono nelle loro abitazioni a causa del livello dell'acqua", ha dichiarato Gullet.

(fonte AFP)