Moncler, ricavi in crescita del 20% in I trimestre

Roma, 4 mag. - Moncler archivia il primo trimestre con ricavi consolidati a 332 milioni, in crescita del 20% sullo stesso periodo dell'anno scorso (+28% a cambi costanti). I ricavi sui mercati esteri ammontano a 288,8 milioni mettendo a segno un progresso del 22% (+31% a cambi costanti).

"Il primo trimestre del 2018 ha segnato un`ulteriore, fondamentale, tappa nel cammino del nostro Gruppo - afferma Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler - non soltanto per i risultati che considero eccezionali, con un aumento dei ricavi del 28% a tassi di cambio costanti e una crescita a doppia cifra in tutte le aree geografiche. Ma anche, e soprattutto, perché il 20 febbraio abbiamo presentato il nostro progetto Moncler Genius, un hub creativo che ha saputo reinterpretare lo spirito di Moncler andando oltre il concetto di stagione. Un nuovo modo di lavorare che ha nella volontà di cercare linguaggi diversi, per interagire costantemente con il consumatore, la sua essenza e nel digitale la sua attuazione. Ciascuna delle collezioni verrà lanciata singolarmente a partire dal prossimo 14 Giugno con Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara; a seguire arriveranno sul mercato tutte le altre collezioni con cadenza mensile".