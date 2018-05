Caso Skripal, presidente ceco: Praga ha testato agente nervino

Praga, 4 mag. - Il presidente ceco filorusso Milos Zeman ha ammesso che la Repubblica ceca ha testato la sostanza che Londra sostiene sia stata usata per avvelenare l'ex spia russa sul suo territorio. L'annuncio di Zeman contraddice le precedenti dichiarazioni del governo ceco che aveva smentito quanto sostenuto da Mosca ovvero che Praga aveva prodotto l'agente nervino utilizzato per avvelenare Sergey Skripal e la figlia a marzo a Salisbury.

Secondo il Cremlino la sostanza era stata prodotta dalla Repubblica ceca, dalla Slovacchia e dalla Svezia. "La Repubblica ceca ha prodotto e testato il Novichok, in piccole quantità, e poi lo ha distrutto", ha detto Zeman, 73 anni in una intervista televisiva ieri notte. Zeman ha citato un rapporto dell'intelligence militare ma ha spiegato che l'intelligence civile e un istituto militare hanno negato che il Novichok sia stato prodotto sul suolo ceco. Zeman ha detto che "è stato testato un veleno paralizzante A-230" nella Repubblica ceca lo scorso novembre ma che per ragioni non chiare nel rapporto in un secondo momento è citato "esplicitamente come A340 Novichok."

"Il veleno usato nell'attacco in Gran Bretagna è indicato come A234 e pertanto è una variante diversa da quella testata dall'Istituto di riceca militare ceco", ha affermato il ministero degli Esteri ceco, aggiungendo che la sostanza "è stata immediatamente distrutta".

Il Cremlino ha plaudito ai commenti di Zeman.