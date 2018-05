Verducci: Grillo come Farange, incompatibile con Pd

Roma, 4 mag. - "Grillo come Farage. Il suo populismo è un pericolo per l'Unione europea. E Grillo non è un passante, ma il 'garante' dei 5S. Con la sua proposta, Grillo mette a rischio la tenuta dell'Europa politica, che invece va rafforzata (e non smantellata) per il bene dei cittadini italiani ed europei, innanzitutto le nuove generazioni e le fasce sociali più deboli, e nell'interesse della nostra economia. Disgregare l'Europa significa far avanzare i nazionalismi, mettendo a rischio pace, libertà, diritti faticosamente conquistati dai cittadini europei. Le parole di Grillo confermano una volta di più l'assoluta incompatibilità tra Pd e M5S, forze radicalmente alternative tra loro". Lo dichiara il senatore del Pd Francesco Verducci.