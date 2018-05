Leonardo, record partecipazione ad attività didattiche Gravity

Roma, 4 mag. - Oltre 700 ragazzi, provenienti da 19 scuole primarie e secondarie, hanno partecipato gratuitamente ai 30 laboratori didattici organizzati con il sostegno di Leonardo, nell`ambito della mostra "Gravity. Immaginare l`Universo dopo Einstein", allestita negli spazi del MAxxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma.

"Un successo per qualità didattica e partecipazione del quale siamo orgogliosi - si legge in una nota -, perché sentiamo nostra la responsabilità di contribuire alla formazione delle nuove generazioni, in particolare nelle competenze tecnico-scientifiche, necessarie ad affrontare le sfide del terzo millennio. Leonardo contribuisce così al raggiungimento del 4° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) definito dall`ONU nell`Agenda 2030 e rivolto alla promozione di un`istruzione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti".

Le attività dei laboratori hanno stimolato la curiosità dei giovani visitatori accompagnandoli in percorsi dai nomi evocativi, che indagano la materia dell`Universo ("Il concerto delle particelle- suono", dedicato alle scuole elementari e medie) e le relazioni spazio-temporali ("E se la luce fosse lenta?", per gli istituti superiori), suscitando riflessioni e approfondimenti sulle frontiere poste dalla nuova fisica e dal pensiero contemporaneo.