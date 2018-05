Gruppo 24Ore, Antonio Giuffrè a capo mercato profesionisti

Roma, 4 mag. - Antonio Giuffrè ha assunto la responsabilità della direzione Mercato Professionisti del gruppo 24Ore che presidia la realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi per professionisti e imprese, riportando al direttore generale Commerciale del gruppo, Massimo Colombo. Lo comunica il gruppo editoriale in una nota.

Antonio Giuffrè, 49 anni, dopo un`esperienza all`estero, nel 2000 è entrato nella casa editrice di famiglia Giuffrè Editore dove ha ricoperto vari incarichi fino ad assumerne la guida operativa dal 2005. Dopo la recente vendita di Giuffrè Editore al gruppo Editions Lefebvre Sarrut (ELS), arriva al Gruppo 24 ORE per mettere a frutto la profonda conoscenza ed esperienza nel mercato dell`editoria professionale insieme alle solide competenze acquisite nell`editoria digitale.

"Sono entusiasta di entrare nel Sole 24 Ore, che per me ha sempre rappresentato un punto di riferimento con la sua posizione di leadership in questo settore. Lavorare per l`azienda con il marchio più forte e autorevole sul mercato costituisce un traguardo significativo nel mio percorso professionale", ha dichiarato Giuffrè.

"Siamo molto orgogliosi che un grande professionista del settore come Giuffrè abbia scelto Il Sole 24 Ore. La sua esperienza e le sue competenze ci permetteranno di consolidarci ulteriormente in ambiti in cui sappiamo di avere margini di crescita e di cogliere nuove opportunità. L`Area Mercato Professionisti, forte dalle numerose iniziative già pianificate per il 2018, rappresenta un`importante realtà su cui puntiamo come Gruppo 24 ORE e con l`ingresso di Giuffrè contiamo di accelerare ulteriormente per raggiungere gli importanti traguardi previsti nel piano industriale 2018-2021", ha aggiunto Massimo Colombo, direttore Generale commerciale del gruppo.