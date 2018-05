Lega: stop a esclusione bimbi non vaccinati da scuola d'infanzia

Roma, 4 mag. - "Impedire ai bambini di accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia è assurdo, illogico e al tempo stesso contrario alla nostra Costituzione. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge per modificare l'art. 3 del decreto legge n.73 del 7 giugno 2017 che prevede la presentazione della documentazione degli adempimenti vaccinali, pena l'esclusione dall'accesso alle scuole dell'infanzia. Tale articolo, oltre a penalizzare i minori di età compresa tra 0 e 6 anni, viola anche l'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La stessa Costituzione ci dice anche (art. 34) che 'la scuola è aperta a tutti'. La nostra proposta di legge prevede quindi che la presentazione della documentazione dei vaccini non costituisca requisito di accesso alla scuola o, al centro ovvero agli esami. Una modifica necessaria e indispensabile anche per eliminare le problematiche riscontrate in tutta Italia e in Veneto, per la diminuzione di alunni, la necessità di sopprimere quindi intere classi e le conseguenti ripercussioni lavorative per insegnanti ed addetti alle scuole dell'infanzia". Così in una nota il deputato della Lega Massimo Bitonci, primo firmatario della proposta di legge firmata anche da tutti i parlamentari veneti.