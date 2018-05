Roma, 4 mag. - Performance di borsa a parte, importante che diventi una vera public company, che i conflitti di interesse con gli azionisti non la danneggino più e che si acceleri su separazione rete. Monitoreremo con attenzione. Così il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda su twitter in merito alla vittoria della lista Elliott all'assemblea per la nomina del nuovo cda di Tim.