Esercito, Gasparri: auguri e si prosegua con professionalità

Roma, 4 mag. - "Auguri all'Esercito Italiano che oggi celebra la sua festa. Le nostre Forze Armate, l'esercito in particolare, sono impegnate da anni su tanti fronti, interni e internazionali, dando lustro alla nostra Patria. L'Esercito, come le altre Forze Armate, deve essere formato da professionisti, da personale ben addestrato e qualificato, il cui ruolo deve essere sempre di più riconosciuto in termini normativi ed economici. Il tempo della leva obbligatoria è superato da anni. Riproporla, in qualsiasi forma, non servirebbe né alla Difesa né ai nostri giovani. Non si tornerà indietro. Nessuno ci riuscirà. E sarebbe peraltro un danno per le qualità e le competenze che oggi servono alla nostra difesa". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri di Fi.