Governo, De Magistris: si comincia a vedere vuoto politico

Napoli, 4 mag. - "Da sindaco dico che si comincia a vedere il vuoto politico che c'è nel Paese". A dirlo, il primo cittadino di Napoli, commentando la situazione di stallo che sta vivendo il Paese. "Non mi sembra di intravedere all'orizzonte un governo politico e, quindi, bisognerà vedere quale sarà la soluzione che adotterà, nell'alto delle sue funzioni e con la saggezza che lo contraddistingue, il presidente Mattarella". Il sindaco ha sottolineato "le difficoltà a interloquire" con le istituzioni nazionali per affrontare temi rilevanti per la città come la questione del debito storico.

"Il Paese - ha detto de Magistris - non ha interlocutori con cui poter parlare, ma mentre a Roma discutono, c'è un Paese che ha sofferenze, sogni e impegni da rispettare". Sottolineando che "sono due mesi che non avanzano leggi e non si intravede un governo", il sindaco ha aggiunto: "non c'è un Governo nell'espansione piena delle sue funzioni perché, correttamente, il presidente Gentiloni e il suo governo da gennaio e fino a marzo hanno portato avanti una gestione più ordinaria passando poi all'ordinaria amministrazione. Ora - ha concluso de Magistris - non c'è alcun governo a cui i sindaci, i cittadini, il mondo economico e sociale si possono rivolgere".