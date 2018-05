Gozi (Pd): governo di scopo con tutti e nuove alleanze europeiste

Roma, 4 mag. - "Non ero e non sono d'accordo con chi sostiene che un nuovo `polo` nel sistema politico completamente diverso emerso il 4/03 possa emergere da un dialogo e da interazioni tra PD e M5S. E ancor meno con chi immaginava un PD che avrebbe saputo influenzare positivamente il M5S su politiche chiave come gli Interni, gli Esteri o l'Economia. Pura illusione. Mai un junior partner riesce a svolgere questo ruolo in governi di coalizione, mai riesce ad avere una vera influenza, riesce a determinare le politiche chiave di un paese. Ancor peggio: tutte le esperienze europee ci dicono che i junior partner alle elezioni successive o escono dal parlamento o ci tornano dimezzati". Così il sottosegretario alle Politiche Europee su Facebook tornando su quanto detto ieri in Direzione Pd.

"L'unico governo possibile - prosegue Gozi - è un governo di scopo, per le regole, accompagnato da tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Oppure il ritorno alle urne. Sia in Italia che in Europa, in vista delle elezioni europee e delle possibili elezioni italiane, dobbiamo occupare un nuovo spazio centrale, del cambiamento, riformatore, europeista, liberal-sociale. Uno spazio, un nuovo polo, radicalmente alternativo all'estremismo lepenista di Salvini e l'opportunismo estremo di Grillo, Casaleggio e Di Maio. Per questo ho usato il termine `oltre`: andiamo oltre le insufficienze dimostrate dal PD il 4 marzo. E in Europa andiamo oltre il campo del Pse e costruiamo nuove alleanze progressiste nel 2019. È il cambiamento che il PD sin dall'inizio si è dato la missione portare avanti".