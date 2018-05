Liuzzi (M5s): Maggioni? Intuito ci fosse qualcosa che non andava

Roma, 4 mag. - "La presidente della Rai, Monica Maggioni, risulta indagata dalla Procura di Roma per abuso d`ufficio e peculato in relazione a fatti relativi a quando era direttore di Rai News. Ne prendo atto e spero che l'indagine faccia il suo corso. Avevamo intuito ci fosse qualcosa di non limpidissimo, circa i suoi viaggi in giro per l`Italia per la presentazione del suo libro a spese dell`azienda, motivo per cui avevo presentato una interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai lo scorso giugno. Non solo la Rai rispose in modo troppo superficiale, ma anche gli altri partiti fecero scudo e ci attaccarono solo perché chiedevamo spiegazioni. Quanto accaduto dimostra, invece, che l'attenzione sulla vicenda era legittima". Lo dichiara Mirella Liuzzi, deputata del MoVimento 5 Stelle.