Gb, il padre di Meghan Markle porterà la figlia all'altare

Londra, 4 mag. - Il padre di Meghan Markle, Thomas, porterà la figlia all'altare quando sposerà il principe Harry di Inghilterra. Lo ha annunciato oggi un portavoce reale, smentendo le voci fatte girare dal fratellastro di lei secondo le quali l'ex attrice americana non avrebbe invitato la sua famiglia alle nozze.

Thomas Markle e la madre della futura sposa Doria Ragland, che sono divorziati, arriveranno nel Regno Unito alcuni giorni prima del giorno del matrimonio, il 19 maggio, per "trascorrere del tempo" con la regina Elisabetta II e il marito, il principe Filippo. "Entrambi i genitori della sposa avranno un ruolo importante nel matrimonio", si legge in una nota di palazzo. "La mattina del matrimonio, la signora Ragland raggiungerà a bordo di un'auto con la signorina Markle il castello di Windsor", aggiunge il comunicato. "Il signor Markle porterà la figlia all'altare".

Thomas Markle Jr, fratellastro di Meghan, ieri ha accusato la coppia di aver snobbato la famiglia di lei alle imminenti nozze, scrivendo in una lettera aperta che non era "troppo tardi" per il principe Harry annullare il matrimonio. "Più si avvicina il giorno delle nozze, più diventa molto chiaro che questo è il più grande errore nella storia dei matrimoni reali", ha scritto il 51enne. Ma la royal family oggi ha tenuto a sottolineare che sono "molto contenti di accogliere i genitori di Meghan Markle a Windsor per il matrimonio".