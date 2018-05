Roma, 4 mag. - "Stop alle membrane di origine suina per le protesi e solo personale donna per le pazienti musulmane: è il delirante contenuto di un protocollo adottato dall'Ospedale di Lodi. A nome di Fratelli d'Italia presenterò oggi stesso, insieme a tutti i nostri parlamentari eletti in Lombardia, un'interrogazione urgente per bloccare questa follia. La sharia non sarà mai legge in Italia". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.