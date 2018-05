Bolton contro Nyt: Trump non valuta calo truppe Usa in Sudcorea

New York, 4 mag. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha chiesto al Pentagono di preparargli delle opzioni in vista di un ridimensionamento del numero di soldati in Corea del Sud. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, che ha dunque smentito un articolo del New York Times, secondo cui gli Stati Uniti sarebbero pronti a un ridimensionamento. Per Bolton, si tratta di una "assurdità totale".

Il quotidiano aveva scritto che la riduzione delle truppe statunitensi in Corea del Sud non sarebbe stata pensata come pedina di scambio nelle trattative sul nucleare con il leader Kim Jong Un, ma che la pace tra le due Coree renderebbe non necessaria la presenza di 28.500 soldati statunitensi lungo il 38mo Parallelo.

Al momento, oltretutto, sono in corso le negoziazioni con Seul sulla suddivisione dei costi della presenza militare statunitense nel Paese: con l'accordo attuale, che scade quest'anno, la Corea del Sud paga la metà del circa 800 milioni di dollari all'anno di spesa.