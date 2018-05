Cgie: a Bucarest 17-19 maggio Commssione Europa e Nordafrica

Roma, 4 mag. - Il Consiglio Generale degli Italiani all`Estero convoca la Commissione Continentale per l'Europa ed il Nord Africa che si terrà a Bucarest, Romania, nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2018, con inizio dei lavori alle ore 10.00 di giovedi 17 con il seguente programma:

17 maggio ore 10.00 Location Ambasciata d'Italia a Bucarest, Residenza Strada Henri Coand. 7 Apertura dei lavori con interventi dell'Ambasciatore d'Italia in Romania Marco Giungi, e dei rappresentanti delle Autorita istituzionali della Romania. "Temi specifici del Paese ospitante. Stato della presenza italiana in Romania. Rapporti Italia-Romania; "Analisi e messa in sicurezza dell'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero; "Attivita e progetti messi in essere dalle sette Commissioni tematiche del CGIE; "Promozione integrata dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero nel quadro del Sistema Paese; Ore 13.00 Pausa pranzo Ore 14.30 ripresa dei lavori "Nuove mobilita, nuova emigrazione, ipotesi di convegno; "Europa in movimento "Informazione e comunicazione. Nuova legge sull'editoria all'estero. Ore 17.30 chiusura dei lavori della giornata del 17 maggio.(Segue)