Roma, 4 mag. - "Dopo la direzione del Pd Di Maio e Grillo hanno ricominciato con le loro sparate, traditori, referendum sull'euro. Ora caro Franceschini capisco la discussione interna ma invece di attaccare Renzi non sarebbe meglio attaccare le scempiaggini di Grillo e Di Maio?". Così Stefano Esposito, ex parlamentare del Pd, in un commento su Twitter.