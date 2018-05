Festa mamma, Calabria (Fi): difesa famiglia è nostra priorità

Roma, 4 mag. - "La cancellazione della festa della Mamma all'asilo 'Chicco di grano' di Roma è solo l'ultimo episodio di una costante offensiva a danno della famiglia e della genitorialità. Basti pensare alle recenti trascrizioni all'anagrafe comunale di bambini di coppie omosessuali avvenute ad opera delle amministrazioni di Roma e Torino". Lo scrive su Facebook la deputata e leader di Forza Italia Giovani, Annagrazia Calabria.

"C'è un tentativo - aggiunge - di squalificare un'istituzione, quella della famiglia tradizionale, che è un pilastro della nostra società e un valore in cui noi crediamo fermamente. In ossequio a un'errata concezione del politicamente corretto si vorrebbero imporre nuovi modelli sociali ritenuti 'moderni' ricorrendo a forzature ideologiche e scavalcando leggi dello Stato. Non è questa l'Italia in cui ci riconosciamo, quella dei desideri confusi per diritti, quella della tradizione nascosta per ossequio a un malinteso senso di rispetto. Tutelare il valore e l'essenza della famiglia tradizionale, intervenire a sostegno della natalità, supportare i giovani nella formazione di nuovi nuclei familiari, aiutare le mamme lavoratrici non sono opzioni, ma precise responsabilità di un legislatore che abbia a cuore il futuro del Paese. Ed è quello che noi intendiamo realizzare, senza mai vergognarci della nostra cultura ma andandone fieri", conclude.