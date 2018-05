Nissan, aprile positivo in Italia: vendite auto + 25% su anno

Roma, 4 mag. - Mese di aprile positivo per Nissan in Italia che ha consegnato 4.587 autovetture, con un aumento del 25% rispetto alle 3.669 unità di aprile 2017. Un tasso di crescita superiore al mercato che aumenta del 6,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Insieme ai 385 veicoli commerciali Nissan ha venduto un totale di 4.972 veicoli, per una quota di mercato complessiva del 2,7% così suddivisa: 2,7% per il mercato auto e 3,1% per i veicoli commerciali.

La quota di mercato sui canali di vendita ad aprile è del 2,9% per i privati, dell`1,3% per le aziende e del 3,1% per il noleggio.

Con riferimento ai singoli modelli, anche ad aprile Nissan Qashqai si conferma nella top ten delle vendite dei diesel, del segmento C e dei crossover.

Positivo anche l`andamento dei primi quattro mesi del 2018 in cui Nissan registra una crescita nelle autovetture del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2017, dato superiore a quello del mercato totale che aumenta dello 0,2%.

In totale nel periodo gennaio-aprile 2018 Nissan ha consegnato 24.400 auto contro le 22.262 dei primi quattro mesi del 2017, registrando una quota di mercato del 3,2% in aumento rispetto al 3% del primo quadrimestre 2017.