Roma, 4 mag. - "E' già finito il rispetto per il Pd? Siamo tornati sporchi brutti e cattivi? E' finita anche la brevissima stagione della misura nelle parole e sono tornate come per magia le uscite contro l'euro e l'accusa di colpo di stato. Ora è chiaro perché non era possibile l'alleanza con i pantastellati?". Così in una nota Raffaella Paita, parlamentare del Pd, commenta le parole di Beppe Grillo.