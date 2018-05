Ue, D'Attis (Fi): bene proposta Tajani, Italia sia protagonista

Roma, 4 mag. - "Sulla proposta della Commissione europea per il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), ha ragione il Presidente Antonio Tajani: occorre che l'Italia partecipi da protagonista alle scelte che saranno prese e che diventeranno definitive. Per incidere occorre un Governo nazionale forte". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Mauro D'Attis.

"La proposta di Bilancio - aggiunge - fissa i massimali annuali di spesa per tutte le politiche dell'UE per il 2021-2027 comprese quelle per la Coesione, molto importanti soprattutto per il Mezzogiorno. I dati non incoraggianti del PIL e quelli negativi della disoccupazione, in particolare quella giovanile, ci dicono che l'Italia avrà a disposizione ancora ingenti risorse soprattutto per il Sud. E' l'ultima occasione che abbiamo. Quasi i due terzi del bilancio dell'UE incidono su Regioni e Comuni. Il successo delle nuove priorità dell'UE dipenderà anche dalla capacità delle regioni e delle città di investire dove è più importante e davvero strategico. Per evitare fallimenti sarà necessario che l'Italia si doti di un serio coordinamento tra Stato, Regioni e Città. In questo senso, per il Sud, è fondamentale seguire la strada tracciata dal Presidente Tajani del Fondo unico che coinvolge anche gli interessi delle banche e degli investitori".

"I regolamenti di attuazione che l'Ue varerà per la distribuzione delle risorse saranno decisivi. Per questo la fase che abbiamo davanti a noi è importantissima e solo con una presenza forte italiana potremo difendere le ragioni del nostro Paese delle aree più svantaggiate", conclude.