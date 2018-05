Prime elezioni in Libano dopo 9 anni, Hezbollah cerca... -2

Beirut, 4 mag. - Ha in seguito ritirato le dimissioni.

Le elezioni politiche mirano a dar vita a un processo di stabilizzazione politica del Libano, rimasto più di due anni senza capo dello stato e scosso da molteplici crisi legate spesso alle vive tensioni tra belligeranti regionali.

In tutto il Paese i manifesti elettorali e le gigantografie dei candidati - molto raramente donne, malgrado il numero record di 86 candidate che si sono presentate - hanno invaso i pannelli pubblicitari e le facciate dei palazzi.

Ma questa febbre elettorale lascia indifferente la maggior parte dei 3,7 milioni di elettori. Sami Atallah, direttore del "Lebanese Center for Policy Studies", non si aspetta nessun "cambiamento fondamentale". Dopo le elezioni, "le principali forze si rimetteranno ad amministrare insieme il Paese".

Hezbollah, ultima fazione a non aver abiurato le armi dopo la guerra civile (1975-1990), "conserverà il controllo sulle decisioni del governo e non permetterà che si apra la questione del suo armamento", ha sostenuto Hilal Khashan, professore di Scienze politiche all'Università americana di Beirut. Il movimento sciita "e i suoi alleati conquisteranno la maggioranza dei 128 seggi" in parlamento, a danno del campo Hariri.

(fonte AFP)