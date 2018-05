Accademia svedese nel fango, niente Nobel letteratura nel 2018 -4

Stoccolma, 4 mag. - Un'indagine commissionata dall'Accademia ha rivelato conflitto d'interesse e il fatto che alcuni componenti hanno rivelato in anticipo i nomi dei premiati con il Nobel. Ma i 18 accademici non sono riusciti ad elaborare una strategia comune: da un lato c'era chi difendeva Frostenson e la vecchia guardia, dall'altro chi sosteneva Danius e le sue iniziative riformatrici.

A marzo la procura ha annunciato di non aver trovato riscontri ad alcune delle accuse nei confronti di Arnault, in particolare relative a stupri e assalti sessuali tra il 2013 and 2015, mentre le indagini su altri episodi proseguono. Intanto l'Ufficio per i reati economici svedese ha annunciato che sta indagando su una vicenda legata all'Accademia, probabilmente sui finanziamenti ad Arnault.

L'Accademia era stata duramente criticata nel 2016 per aver attribuito il premio Nobel per la letteratura al cantautore Usa Bob Dylan. Nel 2017, aveva premiato l'autore britannico Kazuo Ishiguro.