Accademia svedese nel fango, niente Nobel letteratura nel 2018 -3

Stoccolma, 4 mag. - Vari membri dell'Accademia di recente avevano ipotizzato un rinvio del premio 2018 a causa della crisi che ha infangato al reputazione dell'istituzione e del premio Nobel per la letteratura. "E' un disastro per la reputazione dell'Accademia svedese che non siano riusciti a gestire meglio questa cosa" ha detto Jens Liljestrand del quotidiano Expressen all'agenzia TT. Tecnicamente, i componenti dell'Accademia sono nominati a vita e non possono dimettersi, ma possono lasciare le loro poltrone "vuote" non partecipando a riunioni e decisioni. Tuttavia l'Accademia oggi ha solo 10 membri attivi mentre il suo statuto sancisce che debbano essere almeno 12 per eleggere nuovi componenti. Per garantire la sopravvivenza del venerabile organismo, il patrono dell'Accademia, il re svedese Carl XVI Gustaf, ha annunciato mercoledì di aver modificato lo statuto, consentendo le dimissioni e le sostituzioni dei componenti.

Dopo che le donne hanno portato alla luce sui media gli abusi subiti, l'Accademia ha tagliato i ponti con il centro culturale di Arnault a Stoccolma, Forum, ch aveva finanziato per anni e che era un punto d'incontro delle élite culturali del Paese. Il centro, di proprietà di Arnault e Frostenson, ospitava mostre, letture e performance di figure culturali di rilievo, sia vincitori di Nobel sia potenziali candidati. Ora è chiuso. (Segue)