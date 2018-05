Accademia svedese nel fango, niente Nobel letteratura nel 2018

Stoccolma, 4 mag. - Per la prima volta in quasi 70 anni quest'anno il premio Nobel per la letteratura non verrà attribuito dall'Accademia svedese, travolta da una profonda crisi scaturita dalle denunce di molestie sessuali. "Ritieniamo che sia necessario dedicare del tempo per recuperare la fiducia dell'opinione pubblica nell'Accademia prima che possa essere annunciato il prossimo vincitore" ha detto il segretario permanente ad interim dell'Accademia Anders Olsson, spiegando che nel 2019 verrano consegnati due premi.

L'organismo è nella bufera da novembre, quando, sull'onda del movimento antimolestie globale #MeToo, il quotidiano svedese Dagens Nyheter ha pubblicato le testimonianze di 18 donne che sostengono di essere state violentate, assalite sessualmente o molestate da Jean-Claude Arnault, influente figura del panorama culturale svedese. Arnault, marito francese della componente dell'Accademia e poetessa Katarina Frostenson, ha negato le accuse.

Le rivelazioni hanno seminato la discordia tra i 18 componenti dell'Accademia sulla gestione della scottante questione e nelle ultime settimane, sei di loro, tra cui la segretaria permanente Sara Danius, si sono dimessi. "I membri attivi dell'Accademia Svedese sono naturalmente pienamente consapevoli che l'attuale crisi di fiducia comporta una richiesta molto elevata di un forte lavoro a lungo termine per il cambiamento" ha detto Olsson. (Segue)