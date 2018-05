Governo, Napoli (Fi): sfuma palazzo Chigi e M5s torna antieuro

Roma, 4 mag. - "Ha ragione il presidente Berlusconi quando definisce il M5s un soggetto pericoloso e inaffidabile per formare qualsiasi governo. Un po' per insipienza politica e molto per arroganza, Di Maio ha fallito il suo assalto a Palazzo Chigi e, come a teatro fra un atto e l'altro, ecco un rapido cambio di scena. DI Maio definisce "traditori" i partiti che formeranno qualsiasi governo e Beppe Grillo, da comico consumato qual è, rispolvera l'idea del referendum sull'euro". Lo dichiara in un nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Capiscono ora gli italiani, e soprattutto gli elettori grillini, in quali mani ha rischiato di finire il governo del Paese? Dall'inizio dell'anno - aggiunge - Di Maio ha fatto il giro del mondo per rassicurare tutte le cancellerie che mai, una volta al governo, avrebbe cambiato la politica estera dell'Italia, che l'adesione all'euro non era in discussione. Poi, come cambia il tempo a primavera e dal sole si passa a un rovescio temporalesco, ecco il M5s scagliarsi contro l'Europa e l'euro. Può una democrazia matura affidare il proprio destino a una forza simile? Aggiungo: può il Centrodestra, e Forza Italia, tollerare un governo che accettasse di governare con i voti di un simile partito? M5s spara ad alzo zero nella speranza che si torni presto alle urne? Pensa che gli italiani siano tutti imbecilli e sarebbero pronti a rinnovare la fiducia a un partito senza idee, senza valori e senza moralità politica?", conclude.