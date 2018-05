Tim, Elliott: vittoria di tutti i soci, si apre nuovo capitolo

Rozzano (MI), 4 mag. - Il voto di oggi in assemblea "rappresenta una vittoria per tutti gli azionisti e apre un nuovo capitolo per Tim, nel quale la società può costruire le fondamenta di una migliore governance per assicurarsi una creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder". Così in una nota il fondo Elliott commenta l'esito dell'assemblea odierna.

"La vittoria odierna per la lista indipendente manda un segnale forte all'Italia - afferma ancora il fondo Usa - oltre a dimostrare che gli investitori impegnati non accettano un governo societario scadente, aprendo la strada alla massimizzazione della creazione di valore per tutti gli stakeholder di Tim".