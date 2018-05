Rozzano, 4 mag. - "Non è una vittoria dettata dal mercato. La Cdp, controllata pubblica, ha fatto la differenza votando per un hedge fund invece che per un'azionista industriale di lungo termine". Questa la posizione espressa da Vivendi attraverso il suo direttore della comunicazione al termine della assemblea di Tim che ha visto il ribaltone nel gruppo con la vittoria della lista presentata dal fondo attivista Elliott.