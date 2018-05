Usa: +164.000 posti di lavoro ad aprile, disoccupazione... -2

New York, 4 mag. - Il rialzo di aprile segna comunque il 91esimo mese di fila in cui i datori di lavoro hanno reclutato personale, un nuovo record. La media degli ultimi tre mesi è stata di 208.000 nuovi posti d lavoro, più dei 182.000 dei primi tre mesi del 2017. La partecipazione alla forza lavoro è scesa di un decimo di punto al 62,8 per cento.

I salari orari - attentamente monitorati perché indicano l'assenza o meno di pressioni inflative - sono saliti dello 0,15% (o di 4 centesimi) su base mensile a 26,84 dollari; le previsioni erano per un +0,2 per cento; su base annuale, sono cresciuti del 2,6 per cento. La durata della settimana media di lavoro è rimasta a 34,5 ore.

Ad aprile, nel settore privato sono stati creati 168.000 posti, mentre in quello pubblico ne sono stati persi 4.000. A livello settoriale, il comparto manifatturiero ha aggiunto 24.000 posti, portando il totale da inizio anno a un +245.000. Nella sanità c'è stato un +24.000 unità, nel comparto minerario è stato registrato un +8.000.

Una misura della disoccupazione che include anche gli scoraggiati è scesa al 7,8%, dall'8% di marzo. Il numero di statunitensi che si accontentano di un lavoro part-time è rimasto intorno ai 5 milioni. I disoccupati di lungo termine (quelli senza lavoro da almeno 27 settimane) sono 1,3 milioni e rappresentano il 20% del totale; su base annuale, questo dato è sceso di 340.000 unità.