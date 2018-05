Esercito, Cirielli: uomini in divisa sono eroi della nazione

Roma, 4 mag. - "Gli uomini in divisa sono eroi della nostra nazione. Al loro non dobbiamo mai smettere di dire grazie per l'impegno che quotidianamente portano avanti, tra mille difficoltà, per difendere la sicurezza degli italiani". E' quanto afferma in una nota Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia e Questore della Camera, nel giorno del 157.mo anniversario dell'Esercito italiano.

"Il mio auspicio è che il Parlamento nella legislatura appena avviata possa finalmente rimettere al centro dell'agenda politica la difesa e il rilancio del comparto sicurezza in Italia", conclude Cirielli.