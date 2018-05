Governo, Viotti (Pd): fermi a tatticismi Renzi, manca la politica

Roma, 4 mag. - "Matteo Renzi si dice orgoglioso di aver fatto fallire la trattativa con i 5 Stelle. Attenzione, non la nascita di un Governo (sarei stato contrario anche io) ma proprio l'apertura di un confronto. E questo ci porta dritto a due strade: un governo con tutti dentro (ma senza i 5 Stelle naturalmente e quindi una riedizione dell'inciucione con il centrodestra) oppure le elezioni anticipate. E infatti proprio i 5 Stelle e la Lega sono già in piena campagna elettorale con i loro referendum sull'Euro e abolizione della Legge Fornero. Noi invece siamo ancora fermi ai tatticismi del nostro ex segretario e alle sue manovre per continuare a perpetrare il suo comando sul partito. Di politica neanche l'ombra. Non una idea, non una riflessione, neppure lo straccio di una proposta". Lo afferma Daniele Viotti, parlamentare europeo, minoranza Pd.

"Ci sono, secondo me tre questioni enormi da affrontare e che dovremmo far diventare il perno della nostra proposta politica, una proposta che deve essere rivoluzionaria rispetto a quanto fatto fino ad ora, una inversione a 180 gradi: contrastate l'idea della precarietà del lavoro e di vita, lotta alla povertà incrementando il REI e portare a livelli europei il finanziamento alla ricerca e allo sviluppo per spingere sull'acceleratore dell'innovazione delle nostre imprese. Dovremmo ripartire da qui, ma oggi nel Partito Democratico sembra prevalere questa idea: vietato fare politica", conclude Viotti.