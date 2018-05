De Poli (Udc): unica strada governo forte a guida centrodestra

Roma, 4 mag. - "E' giunto il momento di uno sforzo di responsabilità. Mentre nel Paese la ripresa è altalenante, l'Europa guarda con attenzione all'Italia e ci chiede giustamente un esecutivo forte, stiamo assistendo al teatrino dei Cinque stelle che giocano due forni, non concludono nulla e ora, disperati, dopo il loro fallimento, chiedono le urne. L'unica strada percorribile con senso di responsabilità e' ripartire dal centrodestra per tentare di dare quelle risposte che gli italiani si aspettano. Gli italiani sono stanchi dei veti e dei giochetti, è il momento di agire". Lo afferma in una nota Antonio De Poli, presidente nazionale Udc.