Rozzano (MI), 4 mag. - Vivendi, che è il principale socio di Tim con il 23,94% del capitale, ribadisce "il suo impegno di essere un investitore di lungo termine". In una nota al termine dell'assemblea in cui la lista dei francesi è andata in minoranza con la vittoria del fondo Elliott che si è aggiundicato i due terzi del cda, Vivendi sottolinea che "prenderà tutte le misure necessarie per preservare il valore della società ed evitare il suo smantellamento".