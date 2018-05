Governo, Boccia: da Renzi ennesima caduta stile, così si torna a voto

Roma, 4 mag. - "La dichiarazione di Renzi poco fa su Facebook? Non è una dichiarazione corretta, è l'ennesimo messaggio improvvido, l'ennesima mancanza e caduta di stile, così si sta intestando la rottura non di un dialogo ma della possibilità che ci sedesse al tavolo col M5S. E' un errore politico". Così Francesco Boccia, deputato Pd, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

"Il limite di Renzi è che continua a far politica guardando al passato, è sempre rancoroso, arrabbiato con qualcuno, continua a dire che gli italiani il 4 dicembre ed il 4 marzo hanno sbagliato, non hanno capito. Ma se non hanno capito, un motivo ci sarà", osserva Boccia, secondo il quale "grazie a questa sua illuminante strategia, l'ennesima, di Matteo Renzi, si torna dritto dritto al voto. Se Renzi vuole andare al voto lo dica agli italiani. Se si torna dritto al voto con la legge che abbiamo voluto, il destino mi sembra segnato".

"Se si riapre il forno col M5S, Martina ha mandato pieno al confronto". Quindi lei si augura ancora che ci sia una trattativa con M5S? "Io mi auguro ancora che ci sia", ha concluso Boccia a Un Giorno da Pecora.