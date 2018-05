Usa, Arizona: stipendi aumentati, finisce sciopero... -2

New York, 4 mag. - Giovedì 26 aprile, a dare inizio alla battaglia contro le autorità c'erano oltre 50.000 persone a Phoenix, davanti al Parlamento statale. Circa 850.000 giovani hanno subito le conseguenze dello sciopero, in uno Stato dove ci sono oltre 1,1 milioni di studenti, secondo le stime dell'Arizona Republic, visto che la maggior parte degli istituti è rimasta chiusa.

Il salario iniziale medio per un professore in Arizona per il 2016-17 era di 34.068 dollari, secondo i dati della National Education Association; a livello nazionale, era di 38.617 dollari. L'Arizona è, per la paga agli insegnanti, al 44esimo posto tra gli Stati del Paese.