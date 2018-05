Usa, Arizona: stipendi aumentati, finisce sciopero dei professori

New York, 4 mag. - Riaprono oggi le scuole in Arizona, negli Stati Uniti, dopo sei giorni di chiusura provocati dallo sciopero di massa degli insegnanti, deciso e portato avanti per chiedere salari più alti e maggiori fondi per le scuole. Ieri, il governatore Doug Ducey, repubblicano, ha firmato la legge sul budget che include quasi 273 milioni di dollari per gli aumenti salariali agli insegnanti per quest'anno.

L'Arizona garantirà il 20% di aumento per i professori entro il 2020 e fornirà 371 milioni di dollari per i fondi all'istruzione in cinque anni, dopo i pesanti tagli da 1,1 miliardi degli anni passati; non è previsto, invece, l'aumento salariale per altre categorie di dipendenti scolastici, come i bibliotecari.

L'Arizona è stato il quarto Stato a protestare quest'anno, dopo West Virginia, Oklahoma e Kentucky, che hanno ottenuto dei risultati, anche se inferiori a quelli desiderati. Almeno in un altro Stato, la North Carolina, è attesa presto una mobilitazione di massa. (segue)