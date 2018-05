Pittella: referendum euro?Grillo inaffidabile, intesa impossibile

Roma, 4 mag. - "Grillo con la dichiarazione sul referendum sull'euro dimostra di essere inaffidabile. Fino a qualche giorno fa, quando c'era una trattativa in atto, una speranza nel loro cuore di fare un governo con il Pd, non si parlava più di temi come il referendum sull'euro. Erano diventati quasi europeisti, malgrado stessero nello stesso gruppo di Farage che è quello che ha portato il Regno Unito fuori dall'Unione europea". Lo dichiara il senatore del Pd Gianni Pittella, capogruppo Pd nella Commissione speciale al Senato.

"I Cinque stelle cambiano pelle come il camaleonte - conclude -. Colloqui e incontri ne possiamo fare tanti e anche in streaming, ma intese con persone e movimenti inaffidabili sono impossibili".