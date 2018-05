Unicef: conflitto in Ucraina, ragazzi a scuola tra pericoli -4

Roma, 4 mag. - I bambini affrontano dei pericoli a causa della vicinanza dei siti militari - come basi, strutture di deposito e punti per controlli di sicurezza - a scuole e asili nido lungo entrambi i lati della linea di contatto dell`Ucraina orientale. La linea di contatto divide le aree controllate e non controllate dal governo, ed è il luogo in cui i combattimenti sono più acuti.

In Ucraina orientale, l`UNICEF aiuta a fornire supporto psicosociale e istruzione sui rischi connessi alle mine a centinaia di migliaia di bambini, giovani e coloro che se ne prendono cura. L`UNICEF supporta inoltre lavori di riparo alle scuole e agli asili nido danneggiati e distribuisce articoli fondamentali per l`istruzione, come kit scolastici, set di mobili e attrezzature sportive.

Quest`anno, l`UNICEF ha chiesto 23,6 milioni di dollari americani per fornire assistenza umanitaria urgente ai bambini e alle famiglie colpite dal conflitto in Ucraina orientale. Ad oggi, meno del 15% di queste richieste è stato soddisfatto.