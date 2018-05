Unicef: conflitto in Ucraina, ragazzi a scuola tra pericoli -2

Roma, 4 mag. - Almeno 45 scuole sono state danneggiate o distrutte negli ultimi 16 mesi. Queste si aggiungono alle oltre 700 scuole danneggiate dall`inizio del conflitto.

"I bambini stanno apprendendo in scuole con fori di proiettile sulle pareti e sacchi di sabbia sulle finestre, bunker nei seminterrati e schegge di proiettile nei giardini scolastici", ha dichiarato Giovanna Barberis, rappresentante dell`UNICEF in Ucraina. "Il sistema scolastico in Ucraina orientale è sotto il fuoco incrociato da oltre quattro anni. Tutte le parti in conflitto devono rispettare il diritto internazionale umanitario e assicurarsi che le scuole siano posti sicuri per l`apprendimento dei bambini".(Segue)