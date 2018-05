Unicef: conflitto in Ucraina, ragazzi a scuola tra pericoli

Roma, 4 mag. - Secondo l`UNICEF, gli oltre quattro anni di conflitto in Ucraina orientale hanno avuto delle conseguenze devastanti sul sistema scolastico, distruggendo e danneggiando centinaia di scuole e costringendo 200.000 ragazze e ragazzi ad andare a scuola in contesti difficili, fra combattimenti incostanti e pericoli causati da ordigni bellici inesplosi.

L`UNICEF e i suoi partner hanno verificato almeno otto casi in cui i siti di gruppi armati e militari erano a meno di 500 metri da un asilo nido o una scuola e due luoghi distinti in cui le scuole e questi siti erano lontani solo pochi metri. Dall`inizio del corrente anno scolastico, l`UNICEF ha monitorato sei ex edifici scolastici che sono stati occupati o utilizzati dai gruppi armati o militari.(Segue)