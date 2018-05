Governo, Ravetto (Fi): cercheremo i voti in Parlamento

Roma, 4 mag. - "Da un punto di vista elettorale, anche alla luce delle Regionali in Molise e Friuli che hanno testimoniato lo stato di buona salute in cui versa Forza Italia, al centrodestra converrebbe sicuramente andare alle urne, è uno scenario che non ci preoccupa. Ma abbiamo senso del Paese e il Paese ha già votato solo due mesi fa. Chi arriva primo ha il dovere e l'onore di provare a formare un Governo intorno al suo programma. E primi siamo arrivati noi". Così Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, in una intervista a La Notizia. "Cercheremo in Parlamento i voti per attuare il nostro programma. Anche se personalmente non sono una che ama i trasformismi. Ma se ci fossero dei parlamentari che nelle Aule decidessero di convergere su alcuni punti qualificati del nostro programma noi ne saremmo felicissimi. Tra i punti il reddito di dignità, una proposta che credo i parlamentari del M5s avrebbero difficoltà a non sostenere vista la loro proposta di reddito di cittadinanza e l'abbassamento delle tasse. Il Pd, a cominciare da Renzi, che ha sempre detto di essere favorevole ad una diminuzione del carico fiscale, non lo appoggerebbe? Non credo", ha concluso.