Nordcorea, consigliere sicurezza nazionale Sudcorea negli Usa

Roma, 4 mag. - Il principale consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Chung Eui-yong, è negli Stati uniti per discutere dei preparativi del summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, che si dovrebbe tenere tra fine maggio e inizio giugno. Lo riferisce l'agenzia di stampa Yonhap.

Chung, capo dell'Ufficio di sicurezza nazionale della Casa blu, la presidenza sudcoreana, è partito ieri per Washington su invito del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa bianca "per discutere del summit Nordcorea-Usa", ha chiarito la Casa blu.

Incontrerà principalmente il nuovo consigliere di sicurezza nazionale americano John Bolton, considerato un "falco", e i due discuteranno del summit intercoreano svolto il 27 aprile e di quello che vedrà protagonisti Trump e Kim.