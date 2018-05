Spagna, premier Rajoy rende omaggio alle vittime dell'Eta -2

Madrid, 4 mag. - Il gruppo separatista basco "non otterrà niente con l'annuncio del suo scioglimento", ha ribadito Rajoy. "Le inchieste sui crimini dell'Eta continueranno, i suoi delitti continueranno ad essere giudicati e le condanne ad essere eseguite. Perché le democrazie rispondono ai crimini con la giustizia". "Non c'è stata e non ci sarà impunità, non dobbiamo loro niente", ha affermato Rajoy. "Veglieremo sempre affinché tutto questo non accada di nuovo e affinché nessuno tenti di riscrivere questo passaggio della storia", ha aggiunto.

L'Eta ha annunciato ieri il suo scioglimento mettendo fine all'ultima insurrezione armata dell'Europa occidentale, che ha provocato più di 800 morti e migliaia di feriti in quaranta anni.