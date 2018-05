Spagna, premier Rajoy rende omaggio alle vittime dell'Eta

Madriod, 4 mag. - Il capo del governo spagnolo Mariano Rajoy ha reso omaggio a tutte le vittime dell'Eta e promesso che tutti i crimini del gruppo separatista basco saranno giudicati e le condanne eseguite. "Le condanne continueranno ad essere eseguite" e "non ci sarà spazio per l'impunità", ha dichiarato all'indomani dello scioglimento ufficiale del gruppo armato. "Oggi che l'Eta ha finalmente annunciato il suo scioglimento, bisogna che i nostri pensieri siano per le vittime", ha detto citando 853 morti, la cifra ufficiale secondo il governo.

"Invito la società spagnola a ricordare le vittime una per una, nella singolarità delle loro vite strappate. Non è una statistica, sono delle persone", ha sottolineato Rajoy. "Tutte furono assassinate ingiustamente e crudelmente e a tutte noi dobbiamo ricordi e omaggi. A loro, alle famiglie e alle centinaia di spagnoli sopravvissuti alla violenza terrorista ma che soffrono ancora delle conseguenze della crudeltà" dell'Eta, ha detto. "Oggi possiamo dire categoricamente che la democrazia spagnola ha sconfitto l'Eta. L'Eta scompare ma i danni causati non scompaiono, non il dolore irreparabile che tante volte ha causato". (segue)