Roma, 4 mag. - Cambio di orientamento sul mercato dei titoli di Stato, dove i Btp decennali azzerano i precedenti guadagni e i rendimenti si riportano ai livelli di ieri in chiusura, attorno all'1,76 per cento sulla scadenza decennale. Lo spread, il differenziale di rendimento dei Btp rispetto ai Bund equivalenti della Germania, torna a 122 punti base dopo che stamattina in apertura era sceso a 119.